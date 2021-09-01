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【京東股價】女股神號召力不減 京東突破阻力上望330元

財金 12:17 2021/09/01

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中概龍頭科技股ATMXJ今早同步反彈，當中京東（09618）半日再升近2%，中午收報312.2元，明顯突破約處307元的技術阻力位，再上暫以約330元為下一站反彈目標。

筆者在8月25日見報專欄<透視中港美>文章「京東增長不變 爆升宜候低吸」中，以京東由今年2月中高位約422元，回落至8月中低位約236元，按黃金分割量度回升38.2%的反彈目標，即約307元為短綫反彈目標，短短一個星期已達陣；下一個反彈目標為量度跌幅回升50%，即約330元。

京東反彈勢如破竹，關鍵在於新公布上半年業績勝預期，零售電商收入及盈利同時大增的同時，京東物流及社交電商「京喜」為首的新業務，雖在加大投資下虧損擴大，市場份額及收入均錄重大增長。

市場稱為「科技股女股神」的著名基金經理Cathie Wood，旗下方舟投資（Ark Investment）於上周一起，最少4度出手入京東集團美股ADS（美：JD），合共涉資1億多港元。

不單京東受捧，京東旗下的京東物流  （02618）  ，上周亦獲女股神買入近95萬股，涉資2,500多萬元。京東物流今早股價回落約3%，為表現較差科技股；京東系另一科網股京東健康 （06618） 接力炒上，暫大升9%。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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