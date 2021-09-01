【騰訊股價】散戶蟹貨出籠 騰訊暫受制495元關（第二版）

中概龍頭科技股ATMXJ今早續同步反彈，騰訊 （00700） 今早曾升約3%，高見494.6元，迫近495元關即見大量散戶沽盤湧現，股價升勢暫受阻。

滙豐半月減持1900萬股 涉資87億

騰訊高位受阻升幅收窄，收報488.4元，升7.2元或1.5%。騰訊今早迫近495元「大碼位」時，見有多達1,200個沽盤，在495元沽出價輪候出貨，合共沽售約53萬股，總值約2.6億元。

持有騰訊的散戶善價而沽獲利，非今日始。翻查中央結算的中介持倉紀錄，相信以零售客戶為主的滙豐銀行，自8月17日以來持續減持騰訊，至昨日合共減持逾1,900萬股，以期間平均股價約453元計，減持總額近87億元。

500元關阻力料更大 恒指未企穩20天綫

到底是貨源落入強者手，還是散戶及時獲利或止蝕的決定正確，還待未來數日股價走勢驗證。但高位大量蟹貨出籠，為騰訊反彈構成即時障礙的機會則較高，相信500元心理關口短綫阻力更大。

至於港股恒指今早一舉升越26000關，高見26101，收報26028，暫未能企穩現約處26050的20天綫以上水平。

撰文：劉德斌