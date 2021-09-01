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睇好古洞前景  發展商搶閘「插旗」

名家專區 15:10 2021/09/01

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政府銳意發展新界東北，積極推出位於古洞北發展區的官地。雖然遠離傳統市區，惟從發展商競投地皮的出價可見，該區地皮的競爭越來越大，反映發展商十分看好古洞一帶的發展前景，及在該區發展的決心。

...

欄名 : 樓市分析

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