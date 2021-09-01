睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 名家專區 15:10 2021/09/01 分享： 政府銳意發展新界東北，積極推出位於古洞北發展區的官地。雖然遠離傳統市區，惟從發展商競投地皮的出價可見，該區地皮的競爭越來越大，反映發展商十分看好古洞一帶的發展前景，及在該區發展的決心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 2021/05/14 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 土地供應達標 全靠發展商助攻 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 你可能感興趣 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 03:00 2021/05/14 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 土地供應達標 全靠發展商助攻 09:00 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 最新專欄文章 抽中白居二 不能為買而買 2021/08/30 抽中白居二 不能為買而買 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 2021/08/27 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 資金追落後 二手居屋雙破頂 2021/08/26 資金追落後 二手居屋雙破頂 舊區變天 舖位掀尋寶熱 2021/08/25 舊區變天 舖位掀尋寶熱 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 2021/08/24 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 土地供應 北環綫 農地 嘉里 地政總署 會德豐地產 新地 發展商