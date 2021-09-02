【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 財金猛人追蹤 07:00 2021/09/02 分享： 受到全球疫情影響，空運量大減令貨運更依賴海運，加上年初爆發的蘇伊士運河阻塞事件、中國局部地區爆發疫情，一度令寧波舟山港封港，造成其他港口堵塞加劇的情況，均推升國際海運價格。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 2021/09/01 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 08:22 2021/09/01 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 13:45 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 最新專欄文章 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 疫情 瑞銀 波羅的海 航運股 航運 板塊 中國