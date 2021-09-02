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【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素

財金猛人追蹤 07:00 2021/09/02

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受到全球疫情影響，空運量大減令貨運更依賴海運，加上年初爆發的蘇伊士運河阻塞事件、中國局部地區爆發疫情，一度令寧波舟山港封港，造成其他港口堵塞加劇的情況，均推升國際海運價格。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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