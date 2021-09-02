【半新股爆升有因】箍牙股不足3個月漲119% 新技術改革行業生態 研究報告 08:30 2021/09/02 分享： 爆升半新股兼箍牙股時代天使 （06699） ，自今年6月16日在港上市，當日招股價173元，首日抽升132%，截至9月1日仍累漲119%，在一眾半新股當中，股價非常堅挺，擁有類似情況的還有現代牙科 （03600） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 2021/09/01 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 2021/08/31 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 2021/08/31 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版） 2021/08/30 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版） 治療 時代天使（06699） 箍牙 上升空間 純利 現代牙科（03600） 專利 服務 中國 行業