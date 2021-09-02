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【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版）

研究報告 16:05 2021/09/02

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爆升半新股兼箍牙股時代天使 （06699） ，自今年6月16日在港上市，當日招股價173元，首日抽升132%，截至9月1日仍累漲119%，在一眾半新股當中，股價非常堅挺，擁有類似情況的還有現代牙科 （03600）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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