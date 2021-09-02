Leaving on a Jet Plane

2021年8月31日，美國最後一班撤離飛機（圖一），飛離喀布爾機場，跟着美總統拜登在白宮有個新聞發布會，謂：

（1）美國依諾，成功地於2021年8月31日，撤離了阿富汗（但尚有多至千位美籍阿富汗裔人出不

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