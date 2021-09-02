Leaving on a Jet Plane 名家專區 2021/09/02 分享： 2021年8月31日，美國最後一班撤離飛機（圖一），飛離喀布爾機場，跟着美總統拜登在白宮有個新聞發布會，謂： （1）美國依諾，成功地於2021年8月31日，撤離了阿富汗（但尚有多至千位美籍阿富汗裔人出不 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 恒地升抵36.1元買 今日 恒地升抵36.1元買 你可能感興趣 恒地升抵36.1元買 今日 01:00 恒地升抵36.1元買 最新專欄文章 選股情報 - 恒地升抵36.1元買 今日 恒地升抵36.1元買 選股情報 - 死不在債在屋 2021/09/01 死不在債在屋 選股情報 - 海爾智家 上望34元 2021/09/01 海爾智家 上望34元 選股情報 - 龍源電力 15.5元買入 2021/08/31 龍源電力 15.5元買入 選股情報 - Jackson Hole HOLD了之後 2021/08/31 Jackson Hole HOLD了之後 美國 拜登 白宮 美軍 阿富汗 退休