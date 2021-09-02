科技股先挾淡 挾基金接續來？ 名家專區 2021/09/02 分享： 中概龍頭科技股ATMXJ連日領漲大市，除阿里巴巴（09988）昨逆市微跌外，TMXJ繼續全綫向好，跑贏大市。投資界人士多指周二大升市由挾淡倉主導，惟若重磅科網股強勢持續，升市動力隨時由挾淡倉轉為挾基金 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內銀業績比併 嚴選穩中有升 2021/09/01 內銀業績比併 嚴選穩中有升 透視中港美 - 美國網民撑場 阿里翻身在望？ 2021/08/31 美國網民撑場 阿里翻身在望？ 透視中港美 - 美股為何無懼收水？ 2021/08/30 美股為何無懼收水？ 透視中港美 - 女股神飄忽 忌跟車太貼 2021/08/27 女股神飄忽 忌跟車太貼 透視中港美 - 藥明受惠疫情 收入增利潤升 2021/08/26 藥明受惠疫情 收入增利潤升 金融 基金 沽空 科技軟件 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） 中國移動（00941） 小米集團－W（01810） 中國人壽（02628） 美團－W（03690）