科技股先挾淡 挾基金接續來？

中概龍頭科技股ATMXJ連日領漲大市，除阿里巴巴（09988）昨逆市微跌外，TMXJ繼續全綫向好，跑贏大市。投資界人士多指周二大升市由挾淡倉主導，惟若重磅科網股強勢持續，升市動力隨時由挾淡倉轉為挾基金

...