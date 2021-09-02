中生有望見底 預測PE偏低

中港兩地股市昨日再升，國企指數上望9500點，上證綜合指數更升破下降軌。至於股價同樣升破下降軌的中生製藥（01177），中期盈利受惠科興疫苗而急升5.8倍，雖然疫苗未來貢獻或會回落，但今年預測PE不足

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