中生有望見底 預測PE偏低 名家專區 2021/09/02 分享： 中港兩地股市昨日再升，國企指數上望9500點，上證綜合指數更升破下降軌。至於股價同樣升破下降軌的中生製藥（01177），中期盈利受惠科興疫苗而急升5.8倍，雖然疫苗未來貢獻或會回落，但今年預測PE不足 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈未完 恒指上試26500 國指挑戰9500（第四版） 2021/09/01 港股反彈未完 恒指上試26500 國指挑戰9500（第四版） 中字股實力談 - 安瑞科高增長 發展氫能裝備 2021/09/01 安瑞科高增長 發展氫能裝備 中字股實力談 - 港股9月料好淡爭持 政策不明朗添加風險（第四版） 2021/08/31 港股9月料好淡爭持 政策不明朗添加風險（第四版） 中字股實力談 - 聯塑穩定增長 預測估值偏低 2021/08/31 聯塑穩定增長 預測估值偏低 中字股實力談 - 港股結算呈爭持 單邊市隨時出現（第四版） 2021/08/30 港股結算呈爭持 單邊市隨時出現（第四版） 醫藥股 恒生中國企業指數 上證Ａ股指數 中國生物製藥（01177） 中集安瑞科（03899） 人民幣 板塊