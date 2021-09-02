

暑假旺季後，租金量跌價穩，不過隨着過去一年疫情下，衍生負面因素已經獲市場消化，在二手樓價帶動之下，私樓租金有望追落後，預計未來幾個月租金仍然有上升空間。

租金水漲船高，仍落後於樓價漲幅

樓價居高不下，情願「轉買為租」

租金指數距19年8月高位仍差1成

私樓租金近兩年走勢疲弱，特別在去年疫情下，負面因素叢生，包括失業率上升、內地留學生減少、酒店轉長租房間的額外供應夾擊，直至近期租賃市場弱勢有所扭轉，例如酒店轉長租的供應陸續消化，而內地留學生亦開始重回香港上課，在積壓兩年的需求推動下，今個暑假內地生搶租的熱烈速度，更勝往年，因而推高住宅租金。

即使暑假過去，市場仍然有新的租賃需求支撐，一方面是經濟環境改善，近期最新公布今年5月至7月失業率，回落至5%，連續5個月下跌，再加上政府針對基層的租金津貼計劃，在8月開始陸續獲發現金，每戶最多資助3,900元，對於市民承租能力亦會有所提升，特別對是中小型單位的租金有所支持。

近期二手樓價再闖新高，亦帶動租金水漲船高。表面上，私樓樓價跟租金走勢，不一定有必然的關係，但部分準買家有見樓價居高不下，情願先「轉買為租」，先觀望1至2年樓價走勢再作部署入市，帶動部分租賃需求。

事實上，過去兩年租金走勢跑輸樓價，以差估署樓價指數為例，最新2021年樓價指數距離2019年5月歷史高位，只差不足0.2%，但租金指數卻距離2019年8月的高位，仍然低1成，反映租金仍然有力追落後。