【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/02 分享： 對於近期受累監管政策出台的互聯網行業，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 今日 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 2021/08/30 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 2021/09/01 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 今日 07:00 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 20:09 2021/08/30 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 最新專欄文章 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 【名家談股市】港股應否趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 2021/09/01 【名家談股市】港股應否趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 2021/09/01 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 2021/08/31 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 2021/08/30 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 儲蓄 股票 經濟 繆子美 富達 晶片 GDP 中國市場 中國