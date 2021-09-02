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【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/02

分享：

對於近期受累監管政策出台的互聯網行業，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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