【騰訊股價】騰訊突破初步阻力區 有貨可再坐一會

筆者今日見報專欄<透視中港美>文章「科技股先挾淡 挾基金接續來？」，預告中概龍頭科技股股價急彈，令持倉比重偏低的基金面對愈來愈高追貨壓力。

在美股隔夜及亞股外圍相對偏軟下，ATMXJ今早全綫續彈，推升港股升逾200點，初步看基金追貨正按預期逐步發生。除小米 （01810） 上升不足2%外，ATMJ早段全綫升約3%或以上

騰訊 （00700） 以499元裂口高開逾2%後，迅即突破500元關，早段高見510元，大升逾4%。

騰訊高位再度引來大量散戶沽貨獲利或止蝕，在510元沽售價，有多達1,800個沽盤輪候，沽出合共約近90萬股，總值近4.5億元。

惟筆者提醒各位持貨股民，騰訊今早股價重上500元大關的同時，亦一併突跛重要初步阻力區，技術走勢顯著改善。有貨者大可再坐一會，觀望基金追貨動力有多大，能否推動股價進一步挑戰高位。

按騰訊由今年2月中高位約775元，跌至8月低位412元，約363元跌幅，以黃金分割量度反彈23.6%的首個目標約在498元，今早已一併突破；騰訊今早亦明顯升破現約處503元的50天移動平均綫，標緻中期技術走勢改善。

黃金分割量度下一反彈目標38.2%，落在約550元水平，可視為短綫反彈下一目標。如騰訊走勢確認再轉弱，連續兩個交易日失守50天綫及500元，或跌穿昨日收市價488.4元，才沽貨獲利或止蝕，是放大利潤或減低虧損的可行策略。

撰文：劉德斌