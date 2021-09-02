【騰訊股價】騰訊突破初步阻力區 有貨考慮再坐一會（第三版）

筆者今日見報專欄<透視中港美>文章「科技股先挾淡 挾基金接續來？」，預告中概龍頭科技股股價急彈，或令持倉比重偏低的基金面對愈來愈高追貨壓力。

在美股隔夜及亞股外圍相對偏軟下，ATMXJ今早一度全綫勁彈，推升港股最多升逾300點，基金追貨機會正逐步增加。

快手 （01024） 炒獲深交所納入港股通名單迎北水，早段曾升逾一成；美團 （03690） 曾升逾5%，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 亦曾升約4%。惟重磅科技股同見觸頂升幅收窄，快手全日升幅減半至約5%，美團、騰訊收市上升稍高於1%，只有阿里仍守住逾3%升幅，反映高位爭持轉趨激烈。

騰訊今早以499元裂口高開逾2%後，迅即突破500元關，早段高見510元，大升逾4%。騰訊高位受阻，收報496元，升幅收窄至約1.6%。

騰訊高位再度引來大量散戶沽貨獲利或止蝕，在510元沽售價，有多達1,800個沽盤輪候，沽出合共約近90萬股，總值近4.5億元。

散戶蟹貨出籠非今日始，翻查中央結算的中介持倉紀錄，相信以零售客戶為主的滙豐銀行，自8月17日以來持續減持騰訊，至周二合共減持約1,900萬股，以期間平均股價約453元計，減持總額近87億元。

惟筆者仍要提醒各位持貨股民，騰訊今早股價重上500元大關的同時，亦一併突破重要初步阻力區。今早股價高位回吐，是否短暫震倉有待觀察，有貨者仍可考慮再坐一會，觀望基金追貨動力有多大，能否推動股價進一步挑戰高位。

按騰訊由今年2月中高位約775元，跌至8月低位412元，約363元跌幅，以黃金分割量度反彈23.6%的首個目標約在498元，今早已一併突破；騰訊今早曾明顯升破現約處503元的50天移動平均綫，標緻中期技術走勢改善。

黃金分割量度下一反彈目標38.2%，落在約550元水平，可視為短綫反彈下一目標。如騰訊走勢確認再轉弱，連續兩個交易日失守50天綫及500元，或跌穿昨日收市價488.4元，再考慮先行沽貨獲利或止蝕。

撰文：劉德斌