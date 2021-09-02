【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？ 財金猛人追蹤 11:27 2021/09/02 分享： 獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 準備成立一隻Transparency ETF以密切追蹤一項迴避酒類、銀行、賭博和油氣等行業的指數，相當於方舟版的「環境、社會及企業治理（ESG）」ETF。本港投資者欲參與ESG ETF，無需遠渡重洋，好股早已近在眼前！ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 2021/09/01 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 2021/08/31 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 2021/08/30 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 投資學堂 - 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 2021/08/27 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 投資學堂 - 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 2021/08/26 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） Cathie Wood ESG ETF 海通AESG－R（83031） 海通AESG（03031） 嘉實ESG領－R（83108） 嘉實ESG領（03108） 港股 經濟 可持續投資