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【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？

財金猛人追蹤 11:27 2021/09/02

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獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 準備成立一隻Transparency ETF以密切追蹤一項迴避酒類、銀行、賭博和油氣等行業的指數，相當於方舟版的「環境、社會及企業治理（ESG）」ETF。本港投資者欲參與ESG ETF，無需遠渡重洋，好股早已近在眼前！

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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