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放寬興建車位比例成發展商新財路？

名家專區 11:47 2021/09/02

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政府早前訂規劃指引提高私樓的泊車位跟住戶比例，用意是解決近年私家車位供應緊張，但在現行機制下，發展商多以地庫形式興建停車場，要額外增加車位供應，難免會增加建築難度及成本。

...

欄名 : 樓市分析

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