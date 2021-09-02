放寬興建車位比例成發展商新財路？ 名家專區 11:47 2021/09/02 分享： 政府早前訂規劃指引提高私樓的泊車位跟住戶比例，用意是解決近年私家車位供應緊張，但在現行機制下，發展商多以地庫形式興建停車場，要額外增加車位供應，難免會增加建築難度及成本。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 天價車位成交 二手未必受惠 2021/06/23 天價車位成交 二手未必受惠 你可能感興趣 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 11:57 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 千萬元車位隨時又出現？ 09:00 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 天價車位成交 二手未必受惠 03:00 2021/06/23 天價車位成交 二手未必受惠 最新專欄文章 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 2021/09/01 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 抽中白居二 不能為買而買 2021/08/30 抽中白居二 不能為買而買 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 2021/08/27 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 資金追落後 二手居屋雙破頂 2021/08/26 資金追落後 二手居屋雙破頂 舊區變天 舖位掀尋寶熱 2021/08/25 舊區變天 舖位掀尋寶熱 豪宅 何文田 Mount Nicholson 發展商 天鑄