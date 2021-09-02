【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評）

國家主席習近平近日多次提及「共同富裕」的目標，令市場關注此政策目標對內地各行各業的影響。興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，相信在共同富裕的情況下，二次分配、三次分配的完善，都有利於中低收入群體的收入得到保證、消費能力的提升，能為內需市場提供持續動力。

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