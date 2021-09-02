【政策風險】興證張憶東：恒指基本築底 不過尚欠一個因素未落地？ 財金猛人追蹤 12:34 2021/09/02 分享： 國家主席習近平近日多次提及「共同富裕」的目標，令市場關注此政策目標對內地各行各業的影響。興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，相信在共同富裕的情況下，二次分配、三次分配的完善，都有利於中低收入群體的收入得到保證、消費能力的提升，能為內需市場提供持續動力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 今日 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 你可能感興趣 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 今日 10:11 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 最新專欄文章 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 今日 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 債券 新能源 中國概念股 張憶東 創業板 港股 美股 板塊 創業板 中國