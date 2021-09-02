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【快手股價】快手熱炒迎北水 拆解支持有多大?

財金 12:25 2021/09/02

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大型科網半新股快手 （01024） 延續近日反彈升勢，今早最多升逾11%，中午收報89.2元，升6%，仍為新東方在綫 （01797） 以外，升幅第二大恒指科指成份股。

支持快手今日勁升的最新消息，為深交所突公布，即日起將快手  （01024）  納入深交所港股通股票名單，終於迎來北水援軍。

北水已成港股市場主要買賣盤來源，而大型科網股為A股市場稀缺的板塊，一直為北水南下主要投資目標。北水買盤潛在支持有多大? 可從現有重磅科技股的北水持倉找尋答案。

先由與快手背景最接近，去年底上市的大型科網半新股京東健康 （06618） 埋手，參考價值相信最高。京東健康去年12月底已獲納入港股通名單，北水基本上持續少量淨買入。截至昨日，北水共持有約2,264萬股京東健康，以中午收市價80.25元計，總值約18億元，佔已發行股份僅約0.7%。

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相對騰訊 （00700） 、小米 （01810） 及美團 （03690） 3大龍頭科技股，北水持倉總值分別高達700多億元至2,800多億元，持股佔己發行股份由近半成至逾12%，京東健康的北水持倉低得不成比例。

這或許反映北水投資者對缺乏往績支持的科網半新股態度審慎，以此角度視之，還是不宜對快手迎來北水的支持作用過度亢奮。

快手現價已由8月中收市低位65.75元反彈逾三成半，在一眾重磅科技股中僅次於京東健康逾五成升幅。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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