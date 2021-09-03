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【財策風向標】內地下半年  寬財策撑增長（第二版）

研究報告 16:31 2021/09/03

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新冠肺炎肆虐全球，衝擊世界經濟。最近，港府為帶旺經濟，推出向市民派5千元消費券計劃。而所謂「財政政策」就是指各地政府藉助各種政策手段來調節宏觀經濟活動來穩定經濟，主要從預算、稅收、國債和財政補貼等四方面着手。投資者如能了解財策風向標，會有助制訂投資策略。而本篇研究報告預計，內地下半年的政府債發行將提速，財政支出也會將進一步加快。

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欄名 : 券商有路捉

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