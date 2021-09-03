【財策風向標】內地下半年 寬財策撑增長（第二版） 研究報告 16:31 2021/09/03 分享： 新冠肺炎肆虐全球，衝擊世界經濟。最近，港府為帶旺經濟，推出向市民派5千元消費券計劃。而所謂「財政政策」就是指各地政府藉助各種政策手段來調節宏觀經濟活動來穩定經濟，主要從預算、稅收、國債和財政補貼等四方面着手。投資者如能了解財策風向標，會有助制訂投資策略。而本篇研究報告預計，內地下半年的政府債發行將提速，財政支出也會將進一步加快。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【一枝獨秀】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考） 今日 【一枝獨秀】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考） 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 2021/09/01 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 2021/08/31 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 中國 國債 肺炎 電子消費券 新冠肺炎疫情 疫情 財政政策 經濟 補貼