【一枝獨秀】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考） 研究報告 08:42 2021/09/03 分享： 蘋果（美：AAPL）今秋將發布iPhone 13新產品，隨著發布日子漸近，蘋果股價年至今已升逾2成，創歷史新高。有報道指，蘋果擬引入中國供應商舜宇光學 （02382） 成為iPhone供應鏈等因素，連帶利好科技及相關設備行業。本文聚焦結合供應鏈能見度及手機需求。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 通脹比Delta病毒更可怕？ 2021/09/02 通脹比Delta病毒更可怕？ 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 2021/09/01 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 你可能感興趣 通脹比Delta病毒更可怕？ 16:24 2021/09/02 通脹比Delta病毒更可怕？ 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 16:05 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 14:24 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 最新專欄文章 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 2021/09/01 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 2021/08/31 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 2021/08/31 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 中國市場 市場動向 經濟 港股 丘鈦科技（01478） 比亞迪電子（00285） 舜宇光學科技（02382） 產品 科技硬件 智能手機