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【一枝獨秀】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）

研究報告 08:42 2021/09/03

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蘋果（美：AAPL）今秋將發布iPhone 13新產品，隨著發布日子漸近，蘋果股價年至今已升逾2成，創歷史新高。有報道指，蘋果擬引入中國供應商舜宇光學 （02382） 成為iPhone供應鏈等因素，連帶利好科技及相關設備行業。本文聚焦結合供應鏈能見度及手機需求。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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