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【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版）

研究報告 16:45 2021/09/03

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【第三版，加入指數變動消息】

富時羅素公布，富時50指數將納入多隻股份，包括：舜宇光學 （02382） 、百度 （09888） 、贛鋒鋰業 （01772） 、吉利汽車 （00175） ，但同時，剔除招商證券 （06099） 、阿里健康 （00241） 、海底撈 （06862） 及翰森製藥 （03692） ，以上調整將於9月17日收市後生效。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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