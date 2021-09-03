【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 研究報告 16:45 2021/09/03 分享： 【第三版，加入指數變動消息】富時羅素公布，富時50指數將納入多隻股份，包括：舜宇光學 （02382） 、百度 （09888） 、贛鋒鋰業 （01772） 、吉利汽車 （00175） ，但同時，剔除招商證券 （06099） 、阿里健康 （00241） 、海底撈 （06862） 及翰森製藥 （03692） ，以上調整將於9月17日收市後生效。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 通脹比Delta病毒更可怕？ 2021/09/02 通脹比Delta病毒更可怕？ 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 2021/09/01 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 你可能感興趣 通脹比Delta病毒更可怕？ 16:24 2021/09/02 通脹比Delta病毒更可怕？ 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 16:05 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 14:24 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 最新專欄文章 【財策風向標】內地下半年 寬財策撑增長（第二版） 今日 【財策風向標】內地下半年 寬財策撑增長（第二版） 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 2021/09/01 【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 2021/08/31 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 中國市場 市場動向 經濟 港股 丘鈦科技（01478） 比亞迪電子（00285） 舜宇光學科技（02382） 產品 科技硬件 智能手機