【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/03 分享： 今年3月底，內地民眾因爆發新疆棉事件而抵制外國品牌，令國貨體育品牌如李寧 （02331） 、安踏 （02020） 在3月底至4月，以至整個第二季銷售大幅上升，亦帶動內地的國潮風再現。以國貨為主打的李寧今年升幅驚人，截至周四，年至今升幅達89%，更在最新一次恒指季檢中獲納入指數。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 13:45 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 21:14 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 最新專欄文章 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 2021/09/02 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 瑞銀 時尚 產品 經濟 體育用品股 品牌 行業 中國