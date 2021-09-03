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【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/03

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今年3月底，內地民眾因爆發新疆棉事件而抵制外國品牌，令國貨體育品牌如李寧 （02331） 、安踏 （02020） 在3月底至4月，以至整個第二季銷售大幅上升，亦帶動內地的國潮風再現。以國貨為主打的李寧今年升幅驚人，截至周四，年至今升幅達89%，更在最新一次恒指季檢中獲納入指數。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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