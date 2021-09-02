德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線

百年一遇的新冠肺炎疫情，已令歐美多個民主政權易手，而德國距離9月26日大選不夠1個月，總理默克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主聯盟（CDU），很可能成為下一個受害者，甚至令一向追求穩定的德國，出現多年未見的政治亂局。

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