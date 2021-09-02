德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 國際 19:14 2021/09/02 分享： 百年一遇的新冠肺炎疫情，已令歐美多個民主政權易手，而德國距離9月26日大選不夠1個月，總理默克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主聯盟（CDU），很可能成為下一個受害者，甚至令一向追求穩定的德國，出現多年未見的政治亂局。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 2021/08/30 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 2021/08/28 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 2021/08/26 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 你可能感興趣 英國人手荒 反成科技升級契機 18:08 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 17:05 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 18:07 2021/08/30 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 最新專欄文章 國金札記 - 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 今日 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 國金札記 - BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/09/01 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 國金札記 - 曼聯3商業考慮 重簽C朗上上策 2021/08/31 曼聯3商業考慮 重簽C朗上上策 國金札記 - 阿國亂局助長ISIL 慎防恐怖主義溢出 2021/08/30 阿國亂局助長ISIL 慎防恐怖主義溢出 德國 政治 內政 默克爾 綠黨 社會民主黨