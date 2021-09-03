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難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖

國際 09:05 2021/09/03

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美國等多國相繼撤離阿富汗，大量阿富汗民眾跟隨逃離。英國、南韓等國敞開門戶收容阿富汗難民，但土耳其等國表明不會再收容難民，難民危機再次成為國際社會的隱憂。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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