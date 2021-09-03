App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 國際 22:48 2021/09/03 分享： 蘋果（Apple）之所以強大，關鍵是掌握通路。在美國，近57%手機使用iOS平台，而且iOS是封閉系統，開發商必須要經App Store這個唯一入口進入平台，被迫上繳30%「過路費」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 2021/08/30 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 2021/08/28 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 你可能感興趣 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 19:14 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 18:08 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 17:05 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 最新專欄文章 國金札記 - 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 2021/09/03 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 國金札記 - 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 2021/09/02 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 國金札記 - BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/09/01 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 國金札記 - 曼聯3商業考慮 重簽C朗上上策 2021/08/31 曼聯3商業考慮 重簽C朗上上策 創新科技及應用 壟斷 蘋果（Apple，美：AAPL） 反壟斷 Apple iOS 美國 iPhone App Store