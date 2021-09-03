【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！

本港住宅樓價已升至歷史高位，展望未來1年，星級分析師卓百德接受《投資理財周刊》專訪時預期：「樓價仲有得升！」

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卓百德是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市近40年，過去多次受訪均能準確測確樓市及地產股股價走勢，是殿堂級地產分析師。

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Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「住宅市場在2019年一度回落，然後回升，我預期這個復甦勢頭將持續。」

隨着疫情緩和，經濟逐漸復甦，今年本港樓價穩步上升，根據中原城市領先指數（CCL），今年上半年樓價累積上升6.9%，並已於8月下旬破頂（見圖）。

卓百德說：

「住宅市場在2019年一度回落，然後回升，我預期這個復甦勢頭將持續。」

「樓市成交暢旺，成交量非常穩固，不論是一手或二手成交，都高於長期平均量，而成交量反映買家對樓市的信心，正常時候每月有介乎6,000至8,000個成交量，而現在每月介乎7,000至8,000個，反映目前成交量穩固、有支持、正面，但不是泡沫。」

住宅物業市場暢旺（見圖），今年第二季交投量按年上升29%至22,000宗，是自2012年第二季以來的最高水平。

他說：

「樓市供應方面，雖然去年落成量上升，但新動工量去年大跌，這意味在2022至2024年的新落成量將會放緩，供應料減慢。當經濟復甦、失業率回落，房屋需求便返來，加上利率維持低企，內地來港資金增加，需求帶動下，對樓市有支持。」

卓百德稱：

「最近數年，每年新供應量介乎1.6萬至2萬個，仍低於長期平均數，未來數年供應料減少，供求料更緊張。」

根據屋宇署數據，去年私人住宅項目動工量大跌47%（見表）。

卓百德稱：

「我對住宅樓市樂觀，由今年6月至明年6月，我預測住宅樓價將上升10%至15%，這是我的最樂觀預測。去年疫情拖累本港經濟負增長，但沒有拖垮樓市。假設經濟穩步復甦，樓市料活躍。」

本港經濟持續復蘇，上半年按年增長7.8%。政府已將今年全年本港經濟增長預測上調至5.5%至6.5%，原先則估計增長3.5%至5.5%。

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本報記者：周劍琴

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