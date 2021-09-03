經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 名家專區 2021/09/03 分享： 人們都喜歡陽光燦爛的日子，然而天氣太過炎熱，對生物而言其實並非好事。7月加拿大和美國西北部便受到高溫熱浪侵襲，部分地區的氣溫直逼攝氏50度，不單打破歷史最高溫紀錄，更造成了當地數百人死亡。 DED連結革 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Hamish Chamberlayne 駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）環球可持續發展股票主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 2021/09/02 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 2021/09/01 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 2021/08/31 資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 摩根資管許長泰：中國增長動力新舊交替 2021/08/27 摩根資管許長泰：中國增長動力新舊交替 【央行年會展望】 看鮑威爾為收水鋪路 2021/08/26 【央行年會展望】 看鮑威爾為收水鋪路 經濟 美國 交通 人工智能 可持續發展 雲端 投資推介 投資策略 節能減排 數碼轉型