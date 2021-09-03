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新盤鎖住購買力 二手樓冇運行?

地產 14:00 2021/09/03

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3個大型新盤明天同日推，3盤累計收近萬票，凍資約10億元，鎖住大量購買力，相信短期內二手樓市將進一步淡靜。

  • 3新盤凍資10億元
  • 二手樓市客源攤薄
  • 二手量跌價升持續

本周同時推售的啟德THE HENLEY III、黃竹坑站揚海及天水圍Wetland Seasons Bay共推售600伙，售價由430餘萬元入場，對各區二手屋苑均屬直接搶客，短期內各區二手交投一定會持續低迷。

以利嘉閣統計的數據顯示，過去1星期（8月23日至29日）全港50個指標屋苑，僅錄108宗二手買賣，接近1年來的最少成交量，可見新盤供應增加一定分散市場焦點，二手樓市客源攤薄，交投量持續回落。

市場預期，最少要等天水圍Wetland Seasons Bay完成銷售活動，向隅客回流，二手樓交投才有望得到改善。事實上，近日各區均錄得新盤向隅客入市個案，主要集中細價屋苑為主。

例如上水顯峰中層F室，實用面積404平方呎，2房間隔，買家原本計劃購買新盤，惟抽籤競烈，最終轉投二手市場以565萬元購入上述單位。其次，大埔嵐山8座高層D室，日前以703萬元沽出，買家亦為新盤向隅客。

至於二手樓價方面，近月推售的新盤，均以高於二手樓價推盤，故暫時未對二手樓價構成影響，以上周公布的CCL為例，最新報189.52點，雖然連跌2周0.95%，但仍屬於高位徘徊，短期有力挑戰高位。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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