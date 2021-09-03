騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 名家專區 2021/09/03 分享： 在美股周三及亞股外圍相對偏軟下，ATMXJ為首龍頭科技股昨反覆向好，成為支撑港股企穩二萬六關口功臣。惟重磅科技股普遍由高位顯著回落，令人關注反彈浪是否接近尾聲。 以ATMXJ為首的十大重磅科技股，當中5 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 2021/09/02 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 透視中港美 - 內銀業績比併 嚴選穩中有升 2021/09/01 內銀業績比併 嚴選穩中有升 透視中港美 - 美國網民撑場 阿里翻身在望？ 2021/08/31 美國網民撑場 阿里翻身在望？ 透視中港美 - 美股為何無懼收水？ 2021/08/30 美股為何無懼收水？ 透視中港美 - 女股神飄忽 忌跟車太貼 2021/08/27 女股神飄忽 忌跟車太貼 港股 科技軟件 Cathie Wood 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 眾安在線（06060） 移卡（09923） 阿里巴巴－SW（09988） 股票