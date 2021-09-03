騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈

在美股周三及亞股外圍相對偏軟下，ATMXJ為首龍頭科技股昨反覆向好，成為支撑港股企穩二萬六關口功臣。惟重磅科技股普遍由高位顯著回落，令人關注反彈浪是否接近尾聲。

以ATMXJ為首的十大重磅科技股，當中5

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