  • 28°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 03:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈

名家專區 2021/09/03

分享：

在美股周三及亞股外圍相對偏軟下，ATMXJ為首龍頭科技股昨反覆向好，成為支撑港股企穩二萬六關口功臣。惟重磅科技股普遍由高位顯著回落，令人關注反彈浪是否接近尾聲。

以ATMXJ為首的十大重磅科技股，當中5

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 科技股先挾淡 挾基金接續來？
2021/09/02
科技股先挾淡 挾基金接續來？
透視中港美 - 內銀業績比併 嚴選穩中有升
2021/09/01
內銀業績比併 嚴選穩中有升
透視中港美 - 美國網民撑場 阿里翻身在望？
2021/08/31
美國網民撑場 阿里翻身在望？
透視中港美 - 美股為何無懼收水？
2021/08/30
美股為何無懼收水？
透視中港美 - 女股神飄忽 忌跟車太貼
2021/08/27
女股神飄忽 忌跟車太貼
港股 科技軟件 Cathie Wood 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 眾安在線（06060） 移卡（09923） 阿里巴巴－SW（09988） 股票

上一篇文章

新天綠能破頂 上升目標6.2元

下一篇文章

經濟模式轉向數碼化電氣化減碳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版