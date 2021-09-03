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北控水務估值 平同類股一截

名家專區 2021/09/03

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國企指數繼續升，但要小心下周二節氣「白露」轉向，而投資者因應中美會晤談氣候問題而追捧綠水青山股，事實上中央今年加大對污水治理和供水的政策傾斜，北控水務（00371）食正國策之餘，未來盈利可以繼續增長。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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