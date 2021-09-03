北控水務估值 平同類股一截 名家專區 2021/09/03 分享： 國企指數繼續升，但要小心下周二節氣「白露」轉向，而投資者因應中美會晤談氣候問題而追捧綠水青山股，事實上中央今年加大對污水治理和供水的政策傾斜，北控水務（00371）食正國策之餘，未來盈利可以繼續增長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈未結束 小心白露才轉勢（第四版） 2021/09/02 港股反彈未結束 小心白露才轉勢（第四版） 中字股實力談 - 中生有望見底 預測PE偏低 2021/09/02 中生有望見底 預測PE偏低 中字股實力談 - 港股反彈未完 恒指上試26500 國指挑戰9500（第四版） 2021/09/01 港股反彈未完 恒指上試26500 國指挑戰9500（第四版） 中字股實力談 - 安瑞科高增長 發展氫能裝備 2021/09/01 安瑞科高增長 發展氫能裝備 中字股實力談 - 港股9月料好淡爭持 政策不明朗添加風險（第四版） 2021/08/31 港股9月料好淡爭持 政策不明朗添加風險（第四版） 恒生中國企業指數 市盈率 市帳率 污染 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 中集安瑞科（03899） 人民幣