北控水務估值 平同類股一截

國企指數繼續升，但要小心下周二節氣「白露」轉向，而投資者因應中美會晤談氣候問題而追捧綠水青山股，事實上中央今年加大對污水治理和供水的政策傾斜，北控水務（00371）食正國策之餘，未來盈利可以繼續增長。

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