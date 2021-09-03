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【名家談阿里】阿里千億助力共富？長勝將軍劉國傑：互聯網巨頭是時候承擔更多責任了！（附名家投資心法）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/03

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據內媒《浙江新聞》報道，阿里巴巴 （09988） 已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1,000億元人民幣，助力共同富裕，並將成立一個專門常設機構。十大行動將圍繞五大方向展開，分別是：科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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