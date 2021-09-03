【名家談阿里】阿里千億助力共富？長勝將軍劉國傑：互聯網巨頭是時候承擔更多責任了！（附名家投資心法） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/03 分享： 據內媒《浙江新聞》報道，阿里巴巴 （09988） 已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1,000億元人民幣，助力共同富裕，並將成立一個專門常設機構。十大行動將圍繞五大方向展開，分別是：科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 今日 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 2021/09/02 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 你可能感興趣 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 今日 07:10 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 21:14 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 16:03 2021/09/02 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 最新專欄文章 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 今日 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 2021/09/02 【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 2021/09/02 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 2021/09/01 【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法） 人物專訪 劉國傑 財富及資產管理 組合 基金 社會福利 阿里巴巴 中國