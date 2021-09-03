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新盤戰升溫  發展商各出奇謀搶客

名家專區 10:02 2021/09/03

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多個大型新盤將於明天同時間推售，一共有600個全新單位推出市場發售，有望創造逾2年最旺周末。雖然項目位置距離甚遠，客源稍有不同，但發展商則各出奇謀搶客，有發展商以低價招來，有發展商以高成數按揭吸客，對置業人士而言可謂選擇多元化，可以慢慢謀定而後動。

...

欄名 : 樓市分析

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