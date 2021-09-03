新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 名家專區 10:02 2021/09/03 分享： 多個大型新盤將於明天同時間推售，一共有600個全新單位推出市場發售，有望創造逾2年最旺周末。雖然項目位置距離甚遠，客源稍有不同，但發展商則各出奇謀搶客，有發展商以低價招來，有發展商以高成數按揭吸客，對置業人士而言可謂選擇多元化，可以慢慢謀定而後動。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價走勢 還看一手銷情 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 有力挑戰成交金額頂峰？ 2021/09/02 有力挑戰成交金額頂峰？ 你可能感興趣 樓價走勢 還看一手銷情 14:00 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 有力挑戰成交金額頂峰？ 01:00 2021/09/02 有力挑戰成交金額頂峰？ 最新專欄文章 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 2021/09/02 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 2021/09/01 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 抽中白居二 不能為買而買 2021/08/30 抽中白居二 不能為買而買 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 2021/08/27 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 資金追落後 二手居屋雙破頂 2021/08/26 資金追落後 二手居屋雙破頂 一手市場 THE HENLEY III 星凱‧堤岸 晉環 KOKO HILLS 發展商