【港交所股價】北水趁低狂掃港交所 反證北京證交所影響微?

港交所 （00388） 昨日衝高回落，股價短暫升越500元大關，強勢再戰「咖底股」。惟收市市後傳出國家主席習近平親提北京設立證券交易所的消息，港交所股價今早最多跌逾2%，令市場關注港交所面對市場競爭增加。

港交所在大成交力沽下報跌，早段低見486元，跌2.5%。截至上午10時30分，港交所成交額約6.5億元，僅次於騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及快手 （01024） ，高踞港股活躍成交榜第5位。

惟值得注意的是，港交所股價今早顯著回落，卻引來北水空群出動力吸，部份買入價更見全板20個買盤，全數為代表北水經紀的現象。

北交所為新三板升級 為中小企融資

內地投者對港交所投資前景投以信心一票，是否反證市場評估新成立的北京證交所對港交所影響輕微? 筆者持正面看法。

根據中國證監會昨日介紹，北京證券交易所將以現有的新三板精選層為基礎組建，北京證交所仍是新三板的一部分，與創新層、基礎層一起組成「升級版」新三板。

盡管有評論指新三板掛牌企業以科技企業為是，新設立的北京證交所長遠有望成為中國納斯達克市場，與近年銳意發展科技股及生物科技股IPO市場的港交所構成競爭。惟內地新三板一直為中小企業的融資平台，中證監昨日介紹設立北京證交所的3個政策目標，亦全部圍繞促進中小企融資發展為主調。

平均融資少於五千萬 港交所定位大不同

有內地業界人士指，新三板掛牌企業一般融資額僅約2,000萬至5,000萬元（人民幣，下同），遠較深圳創業板企業平均融資規模約1.5億元為低。

相對港交所，近年以爭取龍頭中概科技股回港本港，以及大型科技獨角獸（即市值逾10億美元初創企業）為主。北京證交所既為新三板深化改革版，與港交所的市場定位幾乎沒有任何重叠。若港交所股價借勢加快回吐，絶對值得考慮值低吸納。

撰文：劉德斌