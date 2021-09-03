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【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版）

財金猛人追蹤 15:51 2021/09/03

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近來捲入監管漩渦的阿里巴巴 （09988） 將投入1000億人民幣，配合政府推動「共同富裕」。不過，消息傳出後，曾大手持倉阿里、獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood卻一於繼續沽，明顯是對阿里前景看法依然偏淡。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

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Cathie Wood 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 港股 美股 拼多多（美：PDD） ETF

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