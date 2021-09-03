【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 財金猛人追蹤 15:51 2021/09/03 分享： 近來捲入監管漩渦的阿里巴巴 （09988） 將投入1000億人民幣，配合政府推動「共同富裕」。不過，消息傳出後，曾大手持倉阿里、獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood卻一於繼續沽，明顯是對阿里前景看法依然偏淡。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 最新專欄文章 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 2021/08/18 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 2021/08/13 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 2021/08/06 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 2021/07/30 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） 2021/07/23 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） Cathie Wood 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 港股 美股 拼多多（美：PDD） ETF