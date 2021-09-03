【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 研究報告 11:45 2021/09/03 分享： 中央財經委第十次會議提出了研究扎實促進「共同富裕」問題，「共同富裕」將成為近期的投資市場的主要概念。在研究制定經濟政策的財經委會議上提出共同富裕的長期政策框架，意味著在新發展階段，共同富裕擺在更加重要的位置，圍繞共同富裕的改革將是未來長期政策框架。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初 2021/08/31 【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初 【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 2021/08/31 【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？ 2021/08/28 【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？ 【國策風向】5大情景 包覽股市表現 2021/08/28 【國策風向】5大情景 包覽股市表現 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 2021/08/27 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 行業 汽車 新能源 金融 中國