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【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念

研究報告 11:45 2021/09/03

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中央財經委第十次會議提出了研究扎實促進「共同富裕」問題，「共同富裕」將成為近期的投資市場的主要概念。在研究制定經濟政策的財經委會議上提出共同富裕的長期政策框架，意味著在新發展階段，共同富裕擺在更加重要的位置，圍繞共同富裕的改革將是未來長期政策框架。

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欄名 : 大行有路捉

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