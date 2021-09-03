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【港股脈博】重磅科技股回吐 金融股撐市二萬六攻防戰（第二版）

財金 12:47 2021/09/03

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港股本周4連升後，今早在重磅科技股顯著回吐下偏軟，恒指早段最多跌288點或1.2%，低見25811，早上大部份時間在貼近26000關窄幅爭持。

阿里巴巴 （09988） 響應中央「共同富裕」號召，公布於2025年前捐出一千億元人民幣，落實十項措施推動共富。消息拖累阿里股價昨跌逾3%，今早最多再跌4%，暫低見164元，中午收報165.2元，跌3.4%。

運輸部為首等5大部門聯合約談，包括美團 （03690） 在內的11個約車平台，要求各平台企業排查自身問題，立即整改。美團股價應聲急瀉最多逾5%，低見239.4元；美團中午收報244.6元，跌3.6%。

騰訊 （00700） 、京東 （09618） 手日跌1.3%及1%，ATMXJ中，只有小米 （01810） 股價微升0.6%。

恒指未見同步急瀉，主要得力於重磅金融股回穩力撐。友邦 （01299） 及滙豐 （00005） 半日升0.8%及0.2%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、平保 （02318） 及國壽 （02628） 同逆市靠穩，今日收市後遭剔出恒指的交行（03328）午中更升逾2%。

跌市成交相對縮減，港股半日成交僅780多億元，較昨日同時段大減約兩成半，反映科技股沽壓未算沉重。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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