【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢

中國數字化經濟發展正全速推進，工業自動化迎來新時代，但過去工業化對應能源消耗，加劇全球升溫。

自國家主席習近平提出2060年碳中和目標，政府鼓勵用家使用新能源電力，目前光伏電力發力之時，光伏跟蹤系統支架等副產品也值得關注，建議關注中信博（滬：688408）、天合光能（滬：688599）。

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