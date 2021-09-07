【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版）

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研究報告 12:11 2021/09/07

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9月7日 12:10【第二版】

中信博（滬：688408）按盤價200.48元人民幣。中信博於9月6日公布風洞實驗室落成，其實驗室具備結構靜壓和結構動力響應等測試能力，可建立企業核心技術數據。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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