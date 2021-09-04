潤泥兩大亮點：高息＋水泥加價 名家專區 2021/09/04 分享： 昨日A、H股指數回調，但連續兩周陽燭反彈，下周揀股宜優先考慮非主要指數成分股的股份埋手，以防大市又再震盪。當中可注意華潤水泥（01313），因為行業踏入旺季而水泥價格回升，潤泥估值最高之一，吸引力在於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 2018年翻版見底兩訊號（第四版） 2021/09/03 2018年翻版見底兩訊號（第四版） 中字股實力談 - 北控水務估值 平同類股一截 2021/09/03 北控水務估值 平同類股一截 中字股實力談 - 港股反彈未結束 小心白露才轉勢（第四版） 2021/09/02 港股反彈未結束 小心白露才轉勢（第四版） 中字股實力談 - 中生有望見底 預測PE偏低 2021/09/02 中生有望見底 預測PE偏低 中字股實力談 - 港股反彈未完 恒指上試26500 國指挑戰9500（第四版） 2021/09/01 港股反彈未完 恒指上試26500 國指挑戰9500（第四版） 恒生中國企業指數 建材水泥股 下降軌 基建 中國生物製藥（01177） 華潤水泥控股（01313） 大灣區 板塊