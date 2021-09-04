潤泥兩大亮點：高息＋水泥加價

昨日A、H股指數回調，但連續兩周陽燭反彈，下周揀股宜優先考慮非主要指數成分股的股份埋手，以防大市又再震盪。當中可注意華潤水泥（01313），因為行業踏入旺季而水泥價格回升，潤泥估值最高之一，吸引力在於

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