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當住宅呎價2萬元成為新常態

名家專區 14:00 2021/09/04

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二手樓價指數持續於高位爭持，連二、三綫屋苑也掀起破頂潮，新界樓呎價紛紛突破2萬元關口，成為新常態，反映樓價高企，置業人士只能愈住愈遠，以及愈住愈細來遷就樓價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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