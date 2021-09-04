當住宅呎價2萬元成為新常態 名家專區 14:00 2021/09/04 分享： 二手樓價指數持續於高位爭持，連二、三綫屋苑也掀起破頂潮，新界樓呎價紛紛突破2萬元關口，成為新常態，反映樓價高企，置業人士只能愈住愈遠，以及愈住愈細來遷就樓價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價走勢 還看一手銷情 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 有力挑戰成交金額頂峰？ 2021/09/02 有力挑戰成交金額頂峰？ 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 2021/09/03 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 你可能感興趣 樓價走勢 還看一手銷情 14:00 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 有力挑戰成交金額頂峰？ 01:00 2021/09/02 有力挑戰成交金額頂峰？ 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 14:00 2021/09/03 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 2021/09/03 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 專家樓論 - 租客轉跑道 升級做業主 2021/09/03 租客轉跑道 升級做業主 專家樓論 - 私樓租金仲有得升? 2021/09/02 私樓租金仲有得升? 專家樓論 - 有力挑戰成交金額頂峰？ 2021/09/02 有力挑戰成交金額頂峰？ 專家樓論 - 樓價走勢 還看一手銷情 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 二手市場 一手市場 物業市場 元朗區 Wetland Seasons Bay第一期 樓價 天水圍