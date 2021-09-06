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【名家談股市】「殿堂級分析師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/06

分享：

港股經過7至8月的重創後，最近兩周自低位反覆回升了5%，有投資者部署趁低吸納。然而，殿堂級分析師卓百德對投資者的忠告是：「港股未來4至6個月有10%至15%的潛在跌幅！」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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