【名家談股市】「殿堂級分析師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/06 分享： 港股經過7至8月的重創後，最近兩周自低位反覆回升了5%，有投資者部署趁低吸納。然而，殿堂級分析師卓百德對投資者的忠告是：「港股未來4至6個月有10%至15%的潛在跌幅！」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 今日 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 【高息股】9間高息股未來一周除淨 半年股息率最高7.7厘（附表）（第二版） 2021/09/02 【高息股】9間高息股未來一周除淨 半年股息率最高7.7厘（附表）（第二版） 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 2021/09/03 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 2021/09/02 【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 你可能感興趣 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 今日 00:01 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 【高息股】9間高息股未來一周除淨 半年股息率最高7.7厘（附表）（第二版） 18:19 2021/09/02 【高息股】9間高息股未來一周除淨 半年股息率最高7.7厘（附表）（第二版） 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 16:00 2021/09/03 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 最新專欄文章 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 2021/09/03 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級分析師卓百德：樓價仲有得升！ 【名家談阿里】阿里千億助力共富？長勝將軍劉國傑：互聯網巨頭是時候承擔更多責任了！（附名家投資心法） 2021/09/03 【名家談阿里】阿里千億助力共富？長勝將軍劉國傑：互聯網巨頭是時候承擔更多責任了！（附名家投資心法） 【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 2021/09/02 【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 2021/09/02 【名家看監管】互聯網股盈利跌？基金名家繆子美：部分資金改投硬件！（附名家國策點評） 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 2021/09/01 【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 投資分析師 美股 恒生指數 本港地產股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 港股