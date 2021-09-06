【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/06 分享： 港股上周回升，曾高見26300點之上，惟全周收於兩萬六之下。對於後市走向，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 今日 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 今日 00:01 專訪殿堂級分析師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 最新專欄文章 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 2021/09/02 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 經濟 人物專訪 低吸 趙文利 增持