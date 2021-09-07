【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 財金猛人追蹤 07:18 2021/09/07 分享： 人行7月時宣布，全面降低銀行存款準備金0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元人民幣，料可舒緩中小企的融資壓力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 你可能感興趣 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 00:01 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 21:14 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 18:23 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 最新專欄文章 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 2021/09/02 【超級周期】瑞銀連沛堃：航運業短期仍受惠塞港、季節性因素 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 瑞銀 經濟 公募基金 銀行 行業 中國 A股