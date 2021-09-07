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【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊

財金猛人追蹤 07:18 2021/09/07

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人行7月時宣布，全面降低銀行存款準備金0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元人民幣，料可舒緩中小企的融資壓力。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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