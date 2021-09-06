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美國延收水 港股望追升

名家專區 2021/09/06

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港股上周在重磅科技股回勇支持下，連升4日，恒指一度重越二萬六關，周五才受美團（03690）及阿里巴巴（09988）為首科網股高位急回拖累回軟。

恒指全周升近2%，與韓、台區內股市相若，相對日股大升逾半成

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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