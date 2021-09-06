美國延收水 港股望追升 名家專區 2021/09/06 分享： 港股上周在重磅科技股回勇支持下，連升4日，恒指一度重越二萬六關，周五才受美團（03690）及阿里巴巴（09988）為首科網股高位急回拖累回軟。 恒指全周升近2%，與韓、台區內股市相若，相對日股大升逾半成 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北京設證交所 港交所受挑戰？ 2021/09/04 北京設證交所 港交所受挑戰？ 透視中港美 - 騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 2021/09/03 騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 透視中港美 - 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 2021/09/02 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 透視中港美 - 內銀業績比併 嚴選穩中有升 2021/09/01 內銀業績比併 嚴選穩中有升 透視中港美 - 美國網民撑場 阿里翻身在望？ 2021/08/31 美國網民撑場 阿里翻身在望？ 港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 非農就業 新冠肺炎疫情 快手—W（01024） 納斯達克綜合指數 恒生指數 美滙指數