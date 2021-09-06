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新盤求量為主加價溫和   

名家專區 08:00 2021/09/06

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新盤市場熱賣，過去周末兩日共沽出約580伙，屬於近兩年最多一手成交的周末，更引起不少投資者大手客掃貨，不過距離今年底仍然有不少大型新盤有待推出，預期發展商加價亦較為溫和。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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