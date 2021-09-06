新盤求量為主加價溫和 名家專區 08:00 2021/09/06 分享： 新盤市場熱賣，過去周末兩日共沽出約580伙，屬於近兩年最多一手成交的周末，更引起不少投資者大手客掃貨，不過距離今年底仍然有不少大型新盤有待推出，預期發展商加價亦較為溫和。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 新盤溢價 高危年份 2021/08/31 新盤溢價 高危年份 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 你可能感興趣 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 11:36 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 新盤溢價 高危年份 01:00 2021/08/31 新盤溢價 高危年份 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 10:02 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 最新專欄文章 專家樓論 - 曾經一年推2.6萬居屋 今日 曾經一年推2.6萬居屋 專家樓論 - 當住宅呎價2萬元成為新常態 2021/09/04 當住宅呎價2萬元成為新常態 專家樓論 - 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 2021/09/03 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 專家樓論 - 租客轉跑道 升級做業主 2021/09/03 租客轉跑道 升級做業主 專家樓論 - 私樓租金仲有得升? 2021/09/02 私樓租金仲有得升? 揚海 THE HOLBORN Wetland Seasons Bay 一手市場 天水圍 新地 黃竹坑 發展商