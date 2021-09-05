點解天水圍新盤加價後都咁好賣？

新地天水圍新盤Wetland Seasons Bay已經進行三輪大型價單形式賣樓，3次均即日沽清全數單位，半月累沽近900個單位，成為今年最好賣新盤，不過須留意的是，Wetland Seasons Bay發展商新地過去加推均有加價情況，曾經一次試過加價9％，為何買家仍選擇入市？

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