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點解天水圍新盤加價後都咁好賣？

名家專區 10:00 2021/09/05

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新地天水圍新盤Wetland Seasons Bay已經進行三輪大型價單形式賣樓，3次均即日沽清全數單位，半月累沽近900個單位，成為今年最好賣新盤，不過須留意的是，Wetland Seasons Bay發展商新地過去加推均有加價情況，曾經一次試過加價9％，為何買家仍選擇入市？

...

欄名 : 樓市分析

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