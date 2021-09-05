點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 名家專區 10:00 2021/09/05 分享： 新地天水圍新盤Wetland Seasons Bay已經進行三輪大型價單形式賣樓，3次均即日沽清全數單位，半月累沽近900個單位，成為今年最好賣新盤，不過須留意的是，Wetland Seasons Bay發展商新地過去加推均有加價情況，曾經一次試過加價9％，為何買家仍選擇入市？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 大盤效應 下半年新盤更旺 2021/08/13 大盤效應 下半年新盤更旺 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 新盤溢價 高危年份 2021/08/31 新盤溢價 高危年份 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 你可能感興趣 大盤效應 下半年新盤更旺 10:00 2021/08/13 大盤效應 下半年新盤更旺 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 11:36 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 新盤溢價 高危年份 01:00 2021/08/31 新盤溢價 高危年份 最新專欄文章 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 2021/09/02 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 2021/09/01 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 抽中白居二 不能為買而買 2021/08/30 抽中白居二 不能為買而買 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 2021/08/27 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 一手市場 Wetland Seasons Bay 天水圍 新地 發展商