App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ 名家專區 2021/09/06 分享： 蘋果（Apple）之所以強大，關鍵是掌握通道。在美國，近57%手機使用iOS平台，而且iOS是封閉系統，開發商必需要經App Store這個唯一入口進入平台，被迫上繳30%「過路費」。 蘋果抽成30% ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 國金札記 - 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 2021/09/03 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 國金札記 - 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 2021/09/02 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 國金札記 - BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/09/01 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 美國 服務 遊戲 音樂 ETF 超市 Apple 閱讀 iPhone Amazon