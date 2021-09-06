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App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？

名家專區 2021/09/06

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蘋果（Apple）之所以強大，關鍵是掌握通道。在美國，近57%手機使用iOS平台，而且iOS是封閉系統，開發商必需要經App Store這個唯一入口進入平台，被迫上繳30%「過路費」。

蘋果抽成30%

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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