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【財金投資名家講座】從新世代行業找尋優質增長股　紅猴簡志健6隻心水推介（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/08

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優質增長股會隨時代而改變，因此投資者要時刻留意社會環境變化，不時調整投資組合。在現時市況下，投資者如何從新世代行業找尋優質增長股？中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在3大高增長行業中，挑選6隻心水股。

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欄名 : 財金投資名家講座

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