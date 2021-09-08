【財金投資名家講座】從新世代行業找尋優質增長股 紅猴簡志健6隻心水推介（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/08 分享： 優質增長股會隨時代而改變，因此投資者要時刻留意社會環境變化，不時調整投資組合。在現時市況下，投資者如何從新世代行業找尋優質增長股？中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在3大高增長行業中，挑選6隻心水股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月8日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月8日） 【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇） 【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇） 2021/09/07 【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇） 【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇） 2021/09/06 【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇） 【財金投資名家講座】嚴守紀律限制虧蝕 黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要（一按即睇） 2021/09/03 【財金投資名家講座】嚴守紀律限制虧蝕 黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要（一按即睇） 股票 投資策略 財富及資產管理 止蝕