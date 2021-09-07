【財金投資名家講座】紅猴簡志健話你知　投資優質增長股的重要性（一按即睇）

歷史數據顯示，投資時間愈長，能夠取得理想回報的機率愈高。由於投資時間長，難免會遇到經濟變化及行業轉變，選股眼光更顯重要。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）解釋投資優質增長股的必要性，並以例子說明投資優質增長股的好處。

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