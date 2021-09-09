【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/09 分享： 上市公司眾多，投資者難以分析所有企業，因此投資者需集中資源研究有興趣的行業，提升研究效率。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）亦有訂立一套評分系統，列出不同評核因素，尋找優質增長股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月9日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月9日） 【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇） 2021/09/08 【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇） 【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇） 2021/09/07 【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇） 【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇） 2021/09/06 【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇） 股票 投資策略 財富及資產管理 止蝕