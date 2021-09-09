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【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/09

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上市公司眾多，投資者難以分析所有企業，因此投資者需集中資源研究有興趣的行業，提升研究效率。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）亦有訂立一套評分系統，列出不同評核因素，尋找優質增長股。

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欄名 : 財金投資名家講座

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